Lähenevad valimised ajasid EKRE sotsiaalmeediasse end reklaamima

Veebruarikuu esimese seitsme päeva kiiranalüüs näitabki, et sotsiaalmeediast proovivad valijaid võita eeskätt Reformierakond ja EKRE. Kui analüüsida seitsme päeva 30 suurimat Eesti reklaamijat Facebookis ja Instagramis, on Reformierakond reklaamidele panustanud vähemalt 8500 eurot. Tegelikult on see summa veelgi suurem, kuid esimese kolmekümne reklaamija sekka mahtus nende reklaame 8560 euro eest. Jaanuaris kulutasid reformierakondlased ühismeediareklaamile 18 122 eurot, seega on tõenäoline, et veebruaris on eelarve veelgi pirakam.