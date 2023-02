FAKTIKONTROLL | Taevast võetud numbrid: EKRE liikme väljaande valed Norstati kohta

Artikli autoriks on märgitud Mihkel Johannes Paimla, kelle varasemaid postitusi on Päevalehe faktikontroll juba mitmel korral pidanud ümber lükkama.

Tema nüüdne väide, et Norstati reitingud on valed ja ühe erakonna suunas pahatahtlikult tehtud, levib nii Facebookis kui ka Twitteris.

Facebookis on hetkel artikkel pälvinud pea nelja tuhande inimese tähelepanu.

Mida väidetakse?

Paimla kirjutas, kuidas Reformierakonna ja Eesti200 toetus on tegelikult kaks korda väiksem, kui Norstati uuring näitab. „Ja EKRE toetus on kaks korda suurem, kuna Norstat võtab iga teise EKRE toetaja küsitlusest teadlikult välja.“

Postitusse on lisatud, et kuniks pole seda selgitatud, siis „hakkab iga nädal olema alternatiivne reiting, mis tõestab tegelikku olukorda“.

Väidetava tegeliku reitingu järgi on EKRE toetus 41,7 protsenti, Keskerakonnal 19,2, Reformierakonnal 15,4, Sotsiaaldemokraatidel 7,9 ja Isamaal 7,2 protsenti.

Kuidas on tegelikult?

„Me kindlasti ei välista oma küsitluses vastajad erakondliku eelistuse alusel,“ kinnitas Norstati tegevjuht Evelin Pae. „Mõne vastaja puhul võime küsitluse varem lõpetada, seda juhtudel kui küsides alguses sotsiaaldemograafilist infot (vanus, sugu, haridus, elukoht ja rahvus) võib juhtuda, et antud grupis on juba vajalik vastajate arv täis ning tagamaks vastajate esinduslik koosseis, me seekord antud inimest ei küsitle,“ selgitas ta Norstati andmete kogumise protsessi.