JUHTKIRI | Maavärina õppetund: korruptsioon tapab ja sisetülid takistavad abi andmist

Ent piirkonna poliitilised pinged on ikkagi väga suured, takistades päästetöid ja abi kohale toimetamist. Süüria valitseja Bashar al-Assad keelas esialgu täielikult abi saatmise mässajate kontrolli all olevatele aladele, praeguseks on see probleem ainult natuke leevenenud. Isegi Türgis, kus päris kodusõda ei käi, on välisriikide päästetöötajad pidanud kohalike grupeeringute vahelise võitluse pärast vahetevahel töö katkestama.