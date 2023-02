VARIVALITSUS | Yana Toom: valitsuse eesmärk peab olema töötajate õiguste kaitse läbi ametiühingute

Saan aru, et on inimesi, kes on sõna ´ametiühingud´suhtes allergilised. Vanema põlvkonna jaoks on see paratamatult nõukogude ajastu üks sümboleid. Ja kuna tollal ei tegelenud ametiühingud töötajate kaitsega selle otseses tähenduses, vaid pigem korterite ja tuusikute jagamisega, olles samas tugevalt ideoloogiliselt laetud, pole sellest kuvandist lõplikult lahti saadud.