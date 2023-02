VARIVALITSUS | Peep Peterson Irja Lutsarile: meie vastsündinute elud päästab see, et ravikindlustus antakse kõigile rasedatele

Ei saa üle ega ümber tervishoius kasutada olevast rahast, mis määrab, kes saavad abi ja palju nad abi saavad. Doktor Lutsar tunnustab oma artiklis õigusega Eesti häid tulemusi vastsündinute tervises, mis on samasugused Skandinaavia riikidega. Selle saavutuse taga on lisaks arstide-õdede tööle kaks väga olulist asjaolu. Esiteks – kõikidel Eesti lapseootel naistel on olemas ravikindlustus, kellelgi ei jää ükski visiit ega vajalik uuring rahapuuduse tõttu tegemata.