PÄEVA TEEMA | Margot Roose: ministergi nendib vaid, et sorteeritavad jäätmed valatakse kokku. Ei aita muu kui suur prügiveo hinnatõus

Prügisse uppumisest on saanud otsekui paratamatus

Me kõik tekitame prügi. Viskame selle automaatselt kraanikausi alla kasti(desse), viime konteinerisse ja loodame mitte kunagi enam oma elu ülejääke näha. Kui paljud teavad, mis maksab igakuine jäätmete äravedu? Võrreldes elektriarvetega on prügivedu pea olematu hinnaga. Igatahes nii odav, et sellest ei ole põhjust igapäevaselt rääkida. Isegi kui hind mitmekordistada, ei märkaks paljud hinnatõusu.