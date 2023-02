FOTOD | Klassiku sõbraks valiti tänavu Maarja Undusk

Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts annab tänavu sõbrapäeval oma traditsioonilise Klassiku sõbra tiitli Maarja Unduskile, kes avaldas läinud aastal mahuka monograafia „Ellen Niit. Heleda mõtte laast“. Maarja Undusk on luuletaja Ellen Niidu (1928 - 2016) tütar, oma ema elu ja loomingu jäädvustamisel on ta kasutanud nii isiklikke mälestusi, perekonnaarhiivi kui ka muid allikmaterjale. Tulemuseks on rikkalik teos, milles on esiplaanil Ellen Niidu tundlik ja elujulge isik, kelle loomingulised taotlused ja saavutused trotsivad võõrvõimust ahistatud ajastut ja selle piire. Arvukas isikute galerii, kust mõistagi ei puudu ka autori isa Jaan Kross, muudab raamatu eluküllaseks dokumentaalromaaniks. Teose edu lugejate seas kinnitab omalt poolt tõsiasja, et Maarja Undusk on astunud ainulaadselt silmapaistva sammu eesti kirjandusloo uurimise teel.