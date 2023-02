FAKTIKONTROLL | Eesti portaalid levitavad ammu ümber lükatud infot Ukraina kaotuste ja NATO sõdurite väidetava surma kohta

Veebileht Makroskoop avaldas 13. veebruaril artikli, kus räägitakse Venemaa ja Ukraina sõjalistest kaotustest. Leht väidab, et Ukraina on sõjas kaotanud 157 000 ja Venemaa 18 480 sõjaväelast. Ehk Ukraina olevat kaotanud Venemaast kaheksa korda rohkem inimesi.

Artikkel viitab türgikeelsele veebilehele Hürseda Haber, mis omakorda tsiteerib väidetavalt Iisraeli riikliku luureagentuuri Mossadi andmeid. Arvud esitati kontekstiks ja neil ei olnud viidet allikale.

„Ukraina langenutele lisanduvad hukkunutena 2458 välisvõitlejat, 5360 palgasõdurit ning 234 sõjalist nõustajat Ameerika Ühendriikidest ning Ühendkuningriigist,“ väidetakse artiklis.

Makroskoobi artiklit on Facebookis praeguseks näinud pea 14 000 kasutajat, sellel on 22 jagamist ja 47 kommentaari. Artiklit on vahendanud ka veebileht uudis.net ja sarnase sisuga teksti avaldas juba 5. veebruaril veebileht eestinen.fi.

Kuidas on tegelikult?

Norra kaitsejõudude ülema jaanuari lõpus avaldatud hinnangu kohaselt on Venemaa kaotanud sõjas ligikaudu 180 000 ja Ukraina 100 000 sõdurit.

Veebruari alguses kirjutas The New York Times , toetudes USA ja teiste lääneriikide allikatele, et Venemaa kaotused sõjas Ukraina vastu lähenevad 200 000 sõdurile.

Kaotuste hulka arvestatakse nii hukkunud kui ka haavatud sõdurid.

Täpseid andmeid mõlema poole sõjaliste kaotuste kohta on sõja aktiivses faasis keeruline kindlaks määrata ja hinnangud varieeruvad, ent kõikide hinnangute järgi on Venemaa kaotused võrreldes Ukraina omadega märgatavalt suuremad.

Türgi veebileht Hürseda Haber, millele viitavad ka eestikeelsed artiklid, väidab, et Iisraeli luureandmed paljastavad USA ja Suurbritannia sõjaväelaste suuri kaotusi. Mõlemad riigid ütlevad, et see ei vasta tõele.

„Ukrainas ei ole ühtegi USA sõjaväelast,“ ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Garron Garn 6. veebruari e-kirjas, vahendab AFP . Ka ameti 6. veebruari ohvrite aruanne ei sisalda ühtegi sõjaväelaste surmajuhtumit Ukrainas.