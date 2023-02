Madis Kallas prügisüüdistustest: me ei sordi end jäätmeprobleemist välja

Selles on oluline roll Eesti inimestel, kes on hakanud agaramalt prügi sorteerima, kuid kogu vastutus ei saa jääda ainult inimeste õlule. Me ei sordi end jäätmeprobleemist välja. Seetõttu on oluline vähendada jäätmeteket ning samal ajal hoogustada ringmajandust. Eestis on ringlussevõtu potentsiaal jätkuvalt kõrge, kuid jäätmete töötlusvõimekus võiks olla üle riigi ühtlasemalt jaotunud.