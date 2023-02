RAAMATUBLOGI: Kassipoeg kohtus ehk kuidas advokaat vandemehi tinistab

Nagu mitmeti varemgi on öeldud, tuleb reisile võetavat lugemisvara hoolikalt valida. Eriti kui oled krimkafänn. Letid on tänapäeval pungil täis head ja paremat, aga ka kehvemat. Sellest massist, kus on ka ohtralt uusi tulijaid, on keeruline õigeid teoseid välja valida. Kodus on lihtne – kui lugu tundub kesine, lükkad raamatu kõrvale, aga reisil olles... Tühja sest, et kannad liigset massi kaasas, aga mida sa loed? Ei hakka ju ühtäkki lennukis niisama aknast pilvi vahtima või hotellitoas telerit sisse lülitama. Mis tähendab, et reisile tuleb minna kindla peale ning haarata kaasa see, mis igal juhul kõnetab.