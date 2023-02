Ukraina pool ise jätab mulje, et on tulemustega vägagi rahul. Ukrainale tankide tarnimise koalitsioon konkretiseerus. Kindlasti ei toimu kõik tarned ühe korraga, aga algavad juba märtsi kuu teisel poolel. Uue soomusvägede löögivõime loomine sõltub ka Ukraina sõjaväelaste väljaõppe kiirusest. Praegu ilmub selle kohta palju uudiseid Suurbritanniast ja Saksamaalt. Nende põhjal võib järeldada, et väljaõpe on suhteliselt kiire ja tõhus.