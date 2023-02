FAKTIKONTROLL | „15-minuti linna“ kontsept ei tähenda liikluspiiranguid ja trahve

„Kõigil linnas elavatel inimestel peaks olema juurdepääs olulistele linnateenustele 15-minutilise jalutuskäigu või jalgrattaga,“ kirjeldavad välismaised projekti eestvedajad 15-minuti linna.

Sellega seoses on levima hakanud valeinfo, et tegemist on projektiga, mis hakkab inimesi piirama ning vajadusel ka trahvima. Nendel väidetel pole alust.

Eestikeelne postitus, mis on fookusesse võtnud just Oxfordi linna, on tänaseks kogunud üle kahe tuhande kasutaja tähelepanu ning saanud sealhulgas 24 jagamist ja seitse kommentaari. Viimased on arutlusse võtnud ka Eesti linnad, mis 15-minuti kontseptsiooni kasutada tahavad.

Mida väidetakse?

Postitaja kirjutab, et Oxfordshire maakonnanõukogu olevat vastu võtnud otsuse, et 15-minuti linna kontseptsiooni hakatakse 2024. aastast katsetama.

„Plaan paigaldada kuuele teele katseajal „teefiltrid“. Nende uute filtritega saavad elanikud vabalt liikuda oma naabruskonnas, kuid nende filtrite kaudu teistesse piirkondadesse sisenemise eest trahvitakse kuni 70 naela,“ kirjutas ta.

Ta lisas, et see tähendab, et kõik suletakse ent mitte kohe.

Kuidas on tegelikult?

15-minutilise naabruskonna plaan on Oxfordi linnavolikogu ja Oxfordshire'i maakonnanõukogu päris ettepanek ehk see osa postitusest on tõsi.

Ettepaneku eesmärk on tagada, et igal elanikul oleks kõik hädavajalik (poed, tervishoid, pargid) oma kodust 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel.

Ühendkuningriigi faktikontrolli organisatsioon Full Fact võttis ühendust Oxfordshire'i maakonnanõukoguga, kes selgitas, et nende teedel nimetatud piiranguid, trahve ega liikumiskeelde, ei ole ega plaanita neid ka tulevikus rakendada.

Uue linnalahenduse liiklusskeem ega 15-minutilise naabruskonna ettepanek ei pane elanikke luba küsima, et reisida oma naabruskonnast väljapoole.

Samuti ei pea nad hakkama maksma mingisuguseid kompensatsioone selleks, et oma naabruskonnast lahkuda või sinna tagasi tulla.