FOTOD | Tallinnas esineb üks maailma üks tuntumaid cimbalomimängijaid

Prantsuse heliloojate Henri Dutilleux’ „Mystère de l’instant“ ja Claude Debussy „La plus que lente“ esitamiseks liitub muusikutega laval Miklós Lukács oma Ungarist kohale toodud kontsert-cimbalomil. Pill meenutab suurt kannelt, mille rahvapärasemaid versioone kasutatakse laialdaselt Balkani, Karpaatia ja Ungari rahvamuusikas.

Andres Kaljustet on sel kontserdil dirigendi rollis, samuti näeb ja kuuleb teda mängimas viiulit. „Andrest on õnnistatud lausa kaubamärgiliku loomuliku musikaalsuse ja tundliku kõlakäsitlusega ning võimega saavutada orkestrantidega kerge ja loomulik side,“ on öelnud Andres Kaljuste kohta rahvusvaheliselt üks kõige tuntumaid eestlasest dirigente Paavo Järvi.