EKRE pani oravatest mööda. Erakonnad teevad sotsiaalmeedias üha agaramat reklaami

7.–13. veebruarini on Eesti erakonnad taas kulutanud sotsiaalmeedias paarkümmend tuhat eurot, et endale reklaami osta. Kui varem oli näha, et Reformierakond panustab enim sotsiaalmeediareklaamidesse, siis nende seitsme päeva jooksul kulutas EKRE Facebooki ja Instagrami reklaamile rohkem kui oravad. Nimelt kulutasid nemad vähemalt 10 485 eurot. Kiiranalüüsi kaasati selle ajavahemiku 30 Eesti suurimat reklaamiostjat. Meta ei avalda nende reklaamide kulu, mis maksid alla 100 euro, seega ei ole täpne summa lõpuni selge.