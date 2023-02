RAAMATUBLOGI: Kes kanna(ta)b kaamost...

Ei kulgenud see elu ses eralduses just kenasti, sest üks noor naisterahvas leidis oma lõpu. Justkui enesetapu läbi, kuna ei suutnud kaamost kannatada.

Aastad on läinud ning ühel hetkel otsustab Siglufjörðuri nooruke politseinik Ari Thor, saades kätte kummalise foto minevikust, kunagisse surmajuhtumisse selgust tuua.

Samal ajal kulgeb ka üks paralleelne lugu, millest on kinni haaranud Reikyavikis tegutsev ambitsioonikas teleajakirjanik Isrun. Teema on sedavõrd kuum, et kõigutab Islandi valitsusjuhi jalgealust.