PÄEVA TEEMA | Taavi Aas: elektrituru reform on totaalselt läbikukkunud

Olen alates ajast, kui universaalteenust välja töötama hakati, olnud seisukohal, et selline lahendus ei ole õige. Tänaseks on aeg andnud sellele kinnitust. Universaalteenusel on mitmeid probleeme. Esiteks kinnitab hinna riiklik amet Eesti Energia taotluse alusel. Selline hinna kujundamine ei anna pikas perspektiivis kindlust, et universaalteenuse hind ei kasvaks. Paketi vahetamisel on tarbija jaoks kindlustunne aga oluline.