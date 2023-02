Olga Štraube: Kremli jaoks on piiri taha jäänud ainult kasutud idioodid. Seda tõestas Sergei Tšaulini väljasaatmine

KAPO mõistagi selliste tegelastega diskussiooni ei astu - see on mõistetav, sest eriteenistuste tegevusala katab riigisaladuse loor ja nende tegevus on ühiskonna eest varjatud. Kuid juba praegu võib oletada, et selle aasta KAPO aastaraamat kujuneb võrreldes eelnevate aastatega tõeliseks „hitiks“ ajakirjanike hulgas - see on Eestis reeglina ainuke kord kui eriteenistused oma tegevuse tagamaid avalikkuse ees lahkavad ja kahtlemata on viimane aasta olnud pärast 24. veebruari 2022 ja Venemaa kallaletungi Ukrainale olnud täiesti erinev kõigist eelnevatest.