Ameerika Ühendriikide valimistel on tavaliselt põhiteemaks, kui palju töökohti ja tulu suudab poliitiline kandidaat või partei luua. Eestis on vastupidi. Poliitikud lubavad ebareaalsetes mõõtmetes, kuidas nad kulutavad maksumaksjatelt kogutud raha. Kusjuures ilma igasuguste selgitustega, kust see raha peaks tulema.