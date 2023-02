Joe Biden lubas Kiievis relvaabi täiendada, ent temalt nõutakse palju enamat

Biden toonitas Kiievi kõnes, kui paljuga on USA ja teised liitlased Ukrainat toetanud. „Üheskoos oleme andnud juba ligi 700 tanki, mitu tuhat soomustatud sõidukit, tuhat suurtükisüsteemi, üle kahe miljoni ühiku suurtükkide laskemoona, üle 50 mitmikraketisüsteemi, laevatõrje- ja õhutõrjesüsteemi,“ lausus Biden. „Putin arvas, et Ukraina on nõrk ja lääs lõhestatud, aga eksis täielikult.“