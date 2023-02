Kas vanemate palk nuheldakse laste kätte? Madalapalgaliste lapsed enamasti jõukaks ei saa

Täna esitletakse värsket Eesti inimarengu aruannet (EIA), mis seekord keskendub vaimsele tervisele ja heaolule. Üks oluline vaimse tervise ja heaolu komponent on oma võimete realiseerimine. Kas see on Eestis igaühel võimalik? Kas supermarketi kassiiri laps võib saada teadlaseks, peaministriks või kohtunikuks?