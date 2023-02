Eesti sõnul tuleks Ukrainale relvi edaspidi osta EL-i ühiste hangetena. Idee sai ka Brüsselis soodsa vastuvõtu

„Seal on suur rida asju, aga kas see on meie hinnangul piisav – muidugi mitte,“ ütles Reinsalu, kelle sõnul olid Balti riikide ja Poola soovid ambitsioonikamad. Ta märkis, et praeguse sanktsioonipaketi kõrval tuleks uuesti üle vaadata Vene toornaftale kehtestatud hinnalagi, mis on praegu liiga kõrgel. Vene naftatoodete hinnalagi on praegu 45 dollarit barrelilt ja toornafta oma 60 dollarit, ent see on tegelikust turuhinnast kõrgem. „Tegelikult tuleks luua veel globaalne hinnalagi ka Vene LNG-gaasile, millega saavad nad praegu korralikku tulu,“ lisas Reinsalu.