MAALEHT TÜRGIS | Lõuna-Türgis valitsevat katastroofi on raske hoomatagi. Kõik tuleb uuesti üles ehitada

Kogu pere pääses eluga, majast välja ronimiseks tuli käsitsi kraapida rusude vahele väike urg. „Päästetööd on lõpetatud, aga paljud hukkunud on veel majade all,“ sõnas Tekiş. „Ega me ei jäta, küll me nad kõik viimseni välja toome.“ Tekişi hämmastas, et ta enda hoolikalt ehitatud maja varises kokku, naabri palju kehvem maja jäi aga püsti.