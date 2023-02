ARVUSTUS | Ära solva kodanikke sigu. „Vaba(n)dus“ uurib inimsuhteid ja kratsib elu pealispinda

Vaba inimene ei pea vabadusele mõtlema. On võimalik, et vaba inimene ei teagi, et ta vaba on. Nii kui küsima hakkad, oled juba mingi mõtte, tunde või narratiivi orgi otsas. Tartu Uue Teatri ja Vanemuise „Vaba(n)duse“ turundus suutis omajagu furoori tekitada. Pärast Martin Korgi intervjuu lugemist teatas minu sotsiaalmeediaseltskonna liberaalsem osa, et nemad lavastust vaatama ei lähe. Kas sõnavabadus, tühistamine, solvumine, vabanduse palumine on ainult keskealiste sotsiaalmeedias igavlevate inimeste probleem või ongi vabadus meie aja peamine sõlmküsimus?