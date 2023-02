REPLIIK | Annette Nordmann: miks mind vihastab Lauri Vahtre valimisplakat

Isamaalane Lauri Vahtre ütleb oma valimisplakatil, et seisab keskealiste valgete meeste õiguste eest. Kas tegemist on labase naljaga? Või kibestumisega selle pärast, et valimisplakatitel on näha aina enam naisi ja aina enam on nad nõus sajandeid kestnud ebaõigluse vastu ka poliitiliselt võitlema?