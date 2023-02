JUHTKIRI | Putin on lootusetu, Venemaa mitte lõplikult

Putini kõnet on huvitav kõrvutada vangis oleva opositsionääri Aleksei Navalnõi programmiliste teesidega, mis ilmusid päev enne Putini kõnet Twitteris. Selge see, et praegusel Venemaal pole Navalnõil vähimatki lootust võimule saada. Ent väärib meenutamist: enne sõda näitasid küsitlused, et Navalnõi tegevust toetab umbes viiendik venemaalasi.