RAAMATUBLOGI: Tegevusetus võib tappa ja koolikiusaja mõelgu, mida tulevik võib tuua

Carin Gerhardsen on suurepärane näide, Rootsi krimikirjanduse fenomenist. Meretagustel kuningriiklastel oleks kirjutamine justkui veres. Gerhardsen pole kaugeltki humanitaar, vaid vastupidi, matemaatik, kes sisenes IT maailma, tegi seal tegusid, kuid hing ihkas muud.

Gerhardsen lõi esmalt peategelase, politseiinspektori Conny Sjöbergi, kuid eiras seejuures tavasid ega teinud mehest üksikut hunti, kes on hädas liigsete alkoholikoguste, rasvase toidu ja kõrgenenud vererõhuga, vaid ontliku pereisa, kes peab kantseldama viit last. Ja kujundas tema ümber mõnusa seltskonna, kus igal on oma kiiks, sest täiuslikkust kohtab vaid muuseumis.

Kui on, kes kuritegu lahendab, peab olema ka, mida lahendada. Ja nii saabubki üks daam koju ja leiab selt võõra mehe, kes õnneks ohtu ei kujuta, sest on surnud. Uurimine jõuab peagi tupikusse, kuid siis lüüakse punn eest – toimunud on teisigi seletamatuid tapatöid, mistap tundub, et Hammarbys tegutseb sarimõrvar. Ent mis on tema motiiv? Miks ta mõrvab inimesi, kes esmapilgul surma ei vääri?