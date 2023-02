KREMLOLOOGIA | Väsinud näod ja tühjad kohad. Putini kõne puhul oli põnevam see, mida ei öeldud ja keda polnud

Nii Vene- kui välismaal tõdeti, et suuri avaldusi Vladimir Putini föderaalkogu ees peetud kõnes ei olnud. Eelkõige rääkis Vene president teisipäeval sellest, et sõja ja surutisega tuleb hakkama saada veel pikemat aega. Lohutuseks lubas ta, et rindesõdurid hakkavad edaspidi saama iga poole aasta järel puhkust ja et välismaale põgenenud kodanikke eriliselt taga kiusama ei hakata. Läänes peeti kõne kõige olulisemaks uudiseks Venemaa lahkumist strateegiliste tuumarelvade leppest „uus START“, ehkki Vene kaitseministeerium teatas samal õhtul, et riik jätkab leppes sätestatud piirangute täitmist ja infovahetust.