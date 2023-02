Euroopa Liit hoiatab ametiasutusi Hiina häkkerite eest

Euroopa Liidu küberturvalisuse amet saatis veebruaris Euroopa Liidu liikmesriikidele väga selge hoiatuse: tehke kõik endast olenev, et Hiina häkkerid teie infole ligi ei pääseks. 2021. aasta juulis survestas Euroopa Liit Hiinat, et nad tegeleksid nende riigist pärit häkkerite rühmitustega, kes sihivad eeskätt Euroopa riigiasutusi ja poliitilisi organisatsioone. Möödunud aastal juulis tuletas Belgia Hiinale meelde, et nad peavad tõkestama Hiinast pärit küberrühmituste tegevust. Ometi on rünnakud jätkunud.