SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa sõjaplaanides on Moldova lennuvälja hõivamine, et sinna lisavägesid tuua

Venemaa loodab, et inforünnakute abil kaotab Moldova sisemise stabiilsuse ja lääneriigid saavad endale juurde veel ühe kriisi, mida lahendada.

Suurel kommunikatsioonirindel jätkus USA presidendi Varssavi visiit. Kokku kolm päeva kestnud Ukraina ja Poola ringreis näitas veenvalt USA pühendumust. Kokkuvõttes võib nimetada kaks olulist sõnumit: Ukraina toetamine agressori vastu jätkub ja NATO idatiiva kaitse toimib. USA president veenis, et NATO 5. artikli toimimist ei ole mõtet proovida, sest see on üks USA tegevuse põhilisi aluseid.