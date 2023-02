PÄEVA TEEMA | Jaanus Karilaid: soovitan Isamaal mitte kapselduda ühe meetme külge, vaid haarata ühiskonda laiemalt

Lastetoetuste tõus on kirjas Keskerakonna platvormis ning seda on näha ka tegudes. 2022. aasta 12. mail üle antud eelnõu kulmineerus sügisel küll positiivse lõppakordiga, aga oli algselt plaanitust siiski natuke ebaõiglasem. See oli valitsuse kukkumise peapõhjus. Meile olid põhimõtted tähtsamad kui ministriportfellid. Arvame, et kõiki lapsi tuleb kohelda võrdselt ning esimene ja teine laps peaksid saama võrdselt kolmandaga lapsetoetust 100 eurot. Isamaa võinuks selles küsimuses olla õigluse mõttes järeleandmatum.