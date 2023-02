Riigikohus: lastega suhtluskorda määrates tuleb eelistada laste huve, mitte lahus elava vanema soove

„Ekslik on ringkonnakohtu arusaam, et vanematel on seadusest tulenevalt eelduslikult õigus nõuda, et laps viibiks nende kummagi juures võrdse aja. Vanemate ühine hooldusõigus (PKS § 117) ei tähenda seda, et vanematel on lahuselu korral õigus lastega suhelda võrdse aja jooksul. Selline õigus ei tulene ka PKS § 143 lg-st 1, mille kohaselt on lapsel õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga ning mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult. PKS § 143 lg 2 1 teine lause sätestab, et vanemate vaidluse puhul määrab vanema ja lapse suhtlemise korra vanema nõudel kohus,“ kinnitas riigikohus olulise põhimõtte.

„Praegusel juhul tähendab kohtute määratud suhtlemiskord seda, et kahel nädalal kuus peab isa lapsi enda elukohast Viimsist viima kooli ja lasteaeda Mustamäele ning sealt ära tooma. Arusaadavalt tähendab see, et lapsed peavad oluliselt varem ärkama, kui nad peaksid seda tegema, elades ema elukohas, mis asub kooli ja lasteaiaga samas linnaosas. Samuti kuluks lastel kahel nädalal kuus iga päev Mustamäe linnaosa ja Viimsi valla vahel edasi-tagasi sõitmiseks palju aega, mida nad saaksid sisustada kasulikumalt,“ selgitasid riigikohtunikud oma otsuses. „Laste esindaja leidis, et eeltoodud põhjustel oleks laste huvides kohtuda isaga üle nädala neljapäeva õhtust esmaspäeva hommikuni ning üle nädala saada lastega kokku ühel pärastlõunal. Kohtud on jätnud eelnimetatud seisukoha ja selle kohta esitatud põhjendused tähelepanuta, kuigi oleksid pidanud seda suhtlemiskorra ühe võimalusena hindama,“ leidsid riigikohtunikud.

Samuti heitis riigikohus maakohtule ette, et kui nad ei kuulanud lapsi isiklikult ära, siis oleksid kohtud pidanud põhjendama ka seda, miks on suhtluskorra kohta oma arvamust avaldanud laste (isa seisukohast erinev) seisukoht nende huvide vastane.

Märgiline lahend

„See on märgiline lahend – ühine hooldusõigus ei tähenda, et ka lastega veedetud aeg peab tingimata olema võrdne. Kui seda saab korraldada ja see on laste huvides, siis jah, aga kui ei, siis pole vanema õiguse nimel laste huvide vastane korraldus õigustatud,“ selgitas kohtuotsuse tähendust perekonnaõigusele spetsialiseerunud jurist Katrin Kiisk. „Võrdsed vanemlikud õigused, st võrdne õigus teostada lapse hooldusõigust, ei tähenda vanemale automaatset õigust nõuda lapsega võrdset elukohta.“

Juristi sõnul on see otsus aga sellevõrra tähtsam, et hiljutise elatise määramise muutuse tõttu on hüppeliselt kasvanud huvi just laste suhtluskorra muutmise vastu, et makstava elatise suurust vähendada. Nimelt hakkas eelmisest aastast kehtima uus elatise määramise kord, mis võtab summat määrates arvesse, mitu päeva teine lapsevanem lapsega veedab. Kui laps elab kuus 7–15 päeva tema juures, siis elatist vähendatakse.

Paljud vanemad hakkasid jaurama võrdse elukoha üle üksnes seetõttu, et lastele mitte enam elatist maksta.

„Ma olen 150% veendunud, et pärast elatise regulatsiooni [muudatust] hakkasid väga-väga paljud vanemad jaurama võrdse elukoha üle üksnes seetõttu, et lastele mitte enam elatist maksta või teha seda võimalikult väikeses summas,“ kinnitas Kiisk, kes on ühtlasi poole kohaga ka justiitsministeeriumis pereasjade nõunik. „See ei olnud aga seadusandja mõte. Eesmärk oli muuta elatise regulatsioon lastele vajaduspõhisemaks ja individuaalsemaks. Ent oleme jõudnud selleni, et piinliku täpsusega aetakse taga oma seitset päeva, et siis elatis märgatavalt langeks,“ sõnas Kiisk oma praktikast.