Martin Herem: kaitsevägi suudab üllatada veelgi. Omasid positiivselt ja vastaseid negatiivselt

Ukraina võiduni toetamise kõrval tuleb meil jätkata enda ohuks ettevalmistamisega. Riikidel aga ka inimestel, on kombeks tülikaid asju edasi lükata. Ühest küljest ei raatsi raisata ja teiselt loodetakse, et äkki läheb üle. Pealegi oleme me kinni isiklikes eesmärkides. Enda tarkuses. Nii olime Vabadussõja alguses, kuid sellest tulime välja. Nii olime kolmekümnendate lõpus ja see maksis kätte. 50 aastat hiljem suutsime jälle targad ja ühtekuuluvad olla.