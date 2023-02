Kalev Stoicescu: nõusolek Hiina „rahuplaani“ arutada on libe tee, kuid Zelenskõi loodab nõnda võita aega

Nimekiri on selgelt puudulik, sest see ei sisalda näiteks territoriaalse terviklikkuse austamise ja taastamise nõuet (rahvusvaheliselt tunnustatud piirides), ega sõja algataja Venemaa vastutust sõjakuritegude ning tekitatud materiaalse ja majandusliku kahju eest. Rääkimata klauslist, mis näeb ette Venemaa juriidilise lubaduse andmist, et ta oma naabreid ja mistahes muid riikide enam ei ründa sõjaliste ja muude vahenditega. See põhimõte ja lubadus peab mõistagi kehtima ka Hiina enda kui rahutuvi kohta.