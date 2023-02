EPL UKRAINAS | Lahingus mehe kaotanud parameedik: ma ei soovi valu tunda. Minu sõda kestab igavesti

Ukraina Rahvusvahelise Leegioni meditsiinilise evakuatsiooni üksuses teenib kaks sõdurit, kelle elu on Venemaa agressioon halastamatult ja jäädavalt muutnud. Nad mõlemad on noored naised, kelle ülesandeks on tuua lahinguväljalt ära haavatud võitlejad, osutada neile esmaabi ning transportida nad võimalikult kiiresti rindelähedasse välihaiglasse. Nende hüüdnimed on Milla ja Tšaika (eesti keeles Kajakas).