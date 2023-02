FOTOD | Tallinnas avati kaks võimast Ukraina-teemalist näitust

Välisministri Urmas Reinsalu sõnul on antud näitused tõestus sellest, et agressioonist jääb jälg. „Sellest sõjast sõltub ka meie saatus. Läbi näitustel eksponeeritavate esemete ja kunstisõnumi saame parema ja vahetu tunnetuse praegu toimuvast kuritegelikust sõjast meist vaid lennutunni kaugusel. Need näitused on kui sõnum rindelt, et peame tegema kõik Eesti kaitsmiseks ja sõnum sellest, et meie toetus Ukrainale on olnud ainuõige,“ sõnas Reinsalu.