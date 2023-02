Siim Ruul: debati kõigis elementides jäi peale Kallas, aga kahju, et sisulist väitlust väga vähe oli

Ühele valijale ikka üks ja teisele teine. Ka väitlejad ise rõhutasid ise mitmel puhul, et on oma positsioonidelt ja lähtekohtadelt nii erinevad, et edasiviiv arutelu on raske tekkima. Nõnda oli nähtud debatis palju vastandumist, programmiliste ja maailmavaateliste seisukohtade kordamist, süüdistamist ning süüdlaste otsimist, samas väga vähe sisulist väitlust.