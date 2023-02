Dokumentaalfilmide paraad. 2023. aasta Berlinale muutunud maailmas

Aga praegu on ju koroona asemel teised probleemid. Ukraina sõda, mis kestab juba üle aasta. Ja öeldakse (Cicerod parafraseerides): inter arma silent musae – relvade keskel muusad vaikivad. Muidugi, relvad pole kunagi vaikinud, küsimus on lihtsalt selles, kui kaugel on nad meist kõmisenud.