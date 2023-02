Kuna lähiajal paraneb ka Ukraina õhutõrje ning Vene raketiarsenal on üsna kõhnaks kahanenud, on Ukraina hullema üle elanud.

Strateegilisel tasandil käib põhiline tegevus jätkuvalt Hiina initsiatiivi ümber. Igasugu oletusi ja analüütikat on palju. Seni on oluline, et Hiina president ei ole veel seda protsessi avalikult omaks võtnud ega ennast sellega sidunud. Ei ole kahtlust, et temaga on iga viimane kui punkt Hiina rahuettepanku dokumendis kooskõlastatud.