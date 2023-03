„Ta ei mängi nii, nagu Inglismaal näideldakse.“ Sergo Varese pikamaajooks gloobusel

Ta ei virise. Ta ise tahtis siia jõuda. Ta on töötanud Londoni teatrites varemgi, mänginud peaosi ja kõrvalisemaid rolle, olnud ühe trupi juhtivaid liikmeid ning tema rollidest on kirjutanud Inglismaa suurimad päevalehed. Kuid mingil kummalisel moel on mulle alati jäänud mulje, et Sergo hoiab teatrist veidi eemale. Viimased kümmekond aastat pole ta Eesti teatris ühtegi rolli teinud, kuigi pakutud on küll ja veel. Ei soovi, ei taha, iga hinna eest lavale saamine ei ole tema viis elada. On mingi distants teatri ja Sergo vahel ning see piir on ettevaatlik, kuid vankumatu.