Dilemma: masina küljes olev juurvili ei taha olla, aga muud justkui üle ei jää

Inimesed peaksid saama teha sellise tahteavalduse, mis on kõigile arstidele kättesaadav ja tehtud läbimõeldult ega kuku välja selline, et arstidel on sellest raske aru saada.

Patsiendi soove on Eestis endiselt keeruline arvestada, kuid palju annaks juurde patsiendi- ehk elulõpu testament, kuhu inimene saab kirja panna, mida ta soovib, kui ta on sellises seisundis, et tema käest enam küsida ei saa. Enne kui jõuda võimaliku legaliseeritud eutanaasiani, tuleb see korda ajada. Nii arvatakse laiemalt, kui arutletakse hiljutise Eesti Päevalehes avaldatud uuringu üle, kus käsitleti Eesti arstide hoiakuid, mis puudutavad eutanaasia ja abistatud enesetapu legaliseerimist.