PÄEVA TEEMA | Jaanus Karilaid: vangide ja väliseestlaste valimisõiguse piirangud on probleem. Valimisseadus vajab muutmist

Esiteks tuleb teha vahet, kas tegemist on tehnilise või õiguslikku laadi probleemiga. Minu hinnangul on e-hääletamise avapäeval ilmnenud segadus valimisnimekirjadega ja Mobiil-ID-ga seonduv olemuslikult tehnilist laadi probleemid, mille lahendamiseks on vaja IT-kompetentsi. Seaduse muutmine siin ei aita, vaja on spetsiifilist oskusteavet ja kiiret praktilist tegutsemist.