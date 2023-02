FAKTIKONTROLL | Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole hääletanud sundvaktsineerimise poolt

Facebooki lehekülg „Eestimaa taas vabaks“ jagas täna postitust, milles väidetakse, et neli erakonda hääletasid sundvaktsineerimise poolt. See pole tõsi, sest Eestis ei eksisteeri sundvaktsineerimist. Veel vähem on see seadusandluses nõnda käsitletud.