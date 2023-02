RAAMATUBLOGI: Kes tappis Stalini, et ise ellu jääda?

Neile, kes Venemaa ajaloo ja grusiinist türanni aastatega piisavalt kursis, pakub „Stalini surma mõistatus“ nii mõndagi uut, aga eelkõige aplaus selle eest, kui elegantselt on too periood ühe raamatu piires kokku võetud. Ja neile, kes tahavad Stalinit alles avastada, on teos just see õige alguspunkt ja isutekitaja.