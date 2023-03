ARVUSTUS | Ajateatri „Anne Franki päevik“ meenutab, et sõda võib alati tagasi tulla. Aga naerda saab ka

Mõned aastad tagasi Milanos nägin Antonio Marrase butiigis imelikku mantlit. See oli pandud mannekeeni selga, seisis postamendil teistest riietest eraldi ja torkas kohe silma. See oli ülisuure kollase tähega must mantel, ühteaegu elegantne ja kohutav. „Mantel ei ole müügiks,“ öeldi mulle, nähes, et olen kauaks mantli ette seisma jäänud. „See on loodud holokausti ohvrite mälestuseks, tragöödia pidevaks meenutuseks!“