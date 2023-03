SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Bahmuti äravõtmisest pole kasu, kui Vene sõdurid peale seda võitlusvaimuta on

Tundub, et Ukraina on oma kodumaiste droonide arendamisel jõudnud punkti, kus neid saab massiliselt kasutada, ning Roman Svitani andmetel toimuvad need rünnakud juba alates 24. veebruarist, lihtsalt nüüd on hakatud neist rohkem rääkima. Mõned nendest droonidest on lihtsalt alla kukkunud, seega on olemas fotod ja on ka teadmine, millega tegu.