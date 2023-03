KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: ETV suures debatis kehtestati valimiste peatelg. EKRE ja Reformierakond said viimaks oma tahtmise

Esmaspäeval algas riigikogu valimiste hääletus. Käisin pealinna jaoskondades artikli tarbeks kaasmaalastega rääkimas. Üks vanem proua sõnas, et valib Reformierakonna, sest muidu saab EKRE võimule. „See hirm loeb,“ nentis ta. Üks mees aga tõdes, et tema valib just EKRE eesotsas Martin Helmega, kuna Kaja Kallas viib Eesti riigi põhja.