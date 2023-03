„Andkem hinnang kandidaatide küünilisusele ja manipulatsioonidele!“ Presidendid kutsuvad üles võltsmängu läbi nägema

Robinson Crusoel oli vähemalt teada, et kuskil maailma teises otsas asub linn nimega London. Kuid jälgides seda muretut vastlasõitu, mida me endale lubame, tekib kiusatus võrrelda riigiametnikku pigem Reedega, kellel polnud aimugi maailmast, kus tiksuvad kellad, toimivad plaanid ja rong sõidab ära hoolimata sellest, et rongile kippuja on sümpaatne, väike ja korraldab laulupidusid.