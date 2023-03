Võib öelda, et Eestil on Soome kirjanike liidus tähelepanuväärne mõjuvõim, sest peale Ilmi on Eestiga seotud kirjanike liidu esimees kirjanik Ville Hytönen, kes elab Eestis. Kui siitpoolt vaadates tundub, et Põhjamaades on kirjaniku elu otsekui lill, siis Ilmi Villacís kinnitab, et paljud mured on samad, mis siinpool lahte, ja kirjutamine on enamikule kirg, mitte sissetulekuallikas.