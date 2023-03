PÄEVA TEEMA | Piret Hartman Danilson-Järgile: Isamaa arvab, et keeleõppe tagavad vaid käsud ja keelud

Mul on hea meel, et justiitsminister Lea Danilson-Järg tõstis päevakorda eesti keele olulisuse küsimuse. Ka sotsiaaldemokraatidele on see väga tähtis. Erinevus kahe erakonna vahel seisneb selles, et kui Isamaa püstitab vaid loosungeid, siis sotsiaaldemokraadid päriselt tegutsevad.