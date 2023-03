FAKTIKONTROLL | Valimisealisi pole juurde tulnud Ukraina põgenike arvelt. Nad ei saa riigikogu valimistel osaleda

Kokku on sellised postitused Facebookis praeguseks saanud umbes 8000 kasutaja tähelepanu. Enamik on tulnud Eesti Eest leheküljele postitatud artiklist.

Mida väidetakse?

Eesti Eest leheküljel on kaks kuvatõmmist. Üks näitab, et potentsiaalsete valijate arv 2019. aastal oli 887 420, ja teine näitab, et tänavu on sama arv 965 659.

Facebookis selgitab Edmond Penu, kes tegutseb EKRE ridades, kuid riigikokku ei kandideeri, et arv sai kasvada ainult sisserännanutele kodakondsuse andmise arvelt, sest Eesti kodanikkond vananeb ja väheneb pikemat aega.

Selle illustreerimiseks on Penu esitanud statistikaameti andmed, kuidas Eesti rahvaarv on kasvanud, kuid sündide arv on vähenenud. Tema järeldus sellest on, et rahvastik on suurenenud sisserändajate arvelt. Tegelikkuses ei võrdu Eesti rahvaarv valijate arvuga.

Kuidas on tegelikult?

Eesti sündimus ise on tõepoolest viimaste aastatega vähenenud, kuid see ei mõjuta praeguste valimisealiste arvu, sest seejuures arvestatakse täisealiseks saamist, mitte sündi.

Riigikogu valimistel on hääleõigus kõigil vähemalt 18-aastastel Eesti kodanikel. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Alaliselt välisriigis elavad valijad on rahvastikuregistris välisriigi aadressiga. Nende valimisringkond määratakse viimase Eesti elukoha alusel, selle puudumisel valija vanemate või vanavanemate viimase Eesti elukoha aadressi alusel.

Riigikogu valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on küll valimisõiguslike inimeste arv muutunud, kuid mitte märkimisväärselt. „Muutunud on aga hääletamisest osavõtu arvutamise meetod,“ ütles ta. Koitmäe lisas, et varem arvestati ainult neid välismaal elavaid Eesti kodanikke, kes päriselt valimas käisid.